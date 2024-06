Continental Aktie News: Continental stabilisiert sich am Vormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Continental zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Continental-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 54,86 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Continental-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 54,86 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,08 EUR zu. Bei 54,80 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 54,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.091 Continental-Aktien.

Bei einem Wert von 78,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,91 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,02 EUR. Dieser Wert wurde am 19.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,30 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 78,00 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 08.05.2024 hat Continental die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 EUR gegenüber 1,91 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,79 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Continental.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

