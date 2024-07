Continental Aktie News: Continental am Montagmittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 57,60 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 57,60 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 49.963 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 51,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,21 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 74,67 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 08.05.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,91 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,31 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,79 Mrd. EUR.

Die Continental-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,67 EUR je Aktie.

