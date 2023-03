Continental Aktie News: Continental gibt am Freitagmittag ab

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 64,10 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 63,96 EUR. Bei 66,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 89.349 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 79,24 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 19,11 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2022 bei 44,31 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 44,66 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 72,55 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 08.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.270,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.599,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 83,43 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.05.2023 terminiert. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 09.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2023 7,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

