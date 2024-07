Continental Aktie News: Continental am Mittag mit Aufschlag

Kurs der Continental

Die Aktie von Continental gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 57,66 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 57,66 EUR nach oben. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,92 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 40.079 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,40 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2024. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 26,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2024 bei 51,58 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,54 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,21 EUR aus. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 74,67 EUR.

Continental gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,27 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,91 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 9,79 Mrd. EUR, gegenüber 10,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,03 Prozent präsentiert.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,61 EUR je Continental-Aktie.

