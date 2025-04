Continental Aktie News: Continental behauptet sich am Dienstagvormittag

Blick auf Continental-Kurs

Die Aktie von Continental zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Continental-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 67,52 EUR.

Die Continental-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 67,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 67,86 EUR. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 67,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.582 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 8,06 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (51,02 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 24,44 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,54 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,33 EUR je Continental-Aktie an.

Continental ließ sich am 04.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,33 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,10 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie in Grün: Conti beruft Hauptversammlung ein - Abspaltung beschlossen

Continental-Aktie im Plus: Automotive-Sparte wird zu Aumovio

Continental-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform