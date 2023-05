Continental Aktie News: Continental am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Continental 65,72 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 11:40 Uhr 1,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 66,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.754 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Gewinne von 19,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,37 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 71,20 EUR für die Continental-Aktie.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von 1,23 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 10.283,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Continental 9.278,30 EUR umgesetzt.

Am 09.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 07.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,47 EUR je Aktie aus.

