Continental Aktie News: Continental am Freitagvormittag nahe Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Continental. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Continental-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 60,98 EUR.

Mit einem Kurs von 60,98 EUR zeigte sich die Continental-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 60,98 EUR zu. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 60,88 EUR. Bei 60,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.048 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 28,57 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,48 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 75,67 EUR.

Continental gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 10,00 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,43 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Continental wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 11.11.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 7,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

