Core AI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

17.11.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Core AI Holdings Inc Registered shs
7,01 EUR 0,01 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Core AI hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -1,74 USD. Ein Jahr zuvor waren -16,000 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 37,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.net

