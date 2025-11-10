CoreWeave Aktie News: CoreWeave verteuert sich am Nachmittag

CoreWeave im Blick

Um 15:53 Uhr stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 108,82 USD. In der Spitze legte die CoreWeave-Aktie bis auf 110,09 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 110,09 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.672.027 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor.

CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 präsentieren.

In der CoreWeave-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,770 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

