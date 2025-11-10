CoreWeave Aktie News: CoreWeave verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von CoreWeave zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von CoreWeave konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,6 Prozent auf 108,82 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 108,82 USD. In der Spitze legte die CoreWeave-Aktie bis auf 110,09 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 110,09 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.672.027 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Am 12.08.2025 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor.
CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 präsentieren.
In der CoreWeave-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,770 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
