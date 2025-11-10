DAX23.985 +1,8%Est505.670 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.303 +1,3%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1550 -0,1%Öl63,39 -0,5%Gold4.091 +2,3%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
CoreWeave im Blick

CoreWeave Aktie News: CoreWeave verteuert sich am Nachmittag

10.11.25 16:08 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von CoreWeave zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von CoreWeave konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,6 Prozent auf 108,82 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 108,82 USD. In der Spitze legte die CoreWeave-Aktie bis auf 110,09 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 110,09 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.672.027 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor.

CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 präsentieren.

In der CoreWeave-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,770 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

