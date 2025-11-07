CoreWeave Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von CoreWeave
Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die CoreWeave-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 102,75 USD.
Um 20:08 Uhr rutschte die CoreWeave-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,9 Prozent auf 102,75 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die CoreWeave-Aktie bis auf 100,02 USD. Mit einem Wert von 103,04 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.803.831 Stück gehandelt.
CoreWeave gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.
Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,770 USD je CoreWeave-Aktie.
