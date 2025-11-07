CoreWeave Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von CoreWeave

CoreWeave im Fokus

Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die CoreWeave-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 102,75 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die CoreWeave-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,9 Prozent auf 102,75 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die CoreWeave-Aktie bis auf 100,02 USD. Mit einem Wert von 103,04 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.803.831 Stück gehandelt.

CoreWeave gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,770 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur

NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer