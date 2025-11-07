DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.937 -0,5%Bitcoin89.156 +1,6%Euro1,1565 +0,1%Öl63,61 +0,1%Gold4.000 +0,6%
CoreWeave im Fokus

CoreWeave Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von CoreWeave

07.11.25 20:23 Uhr
CoreWeave Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von CoreWeave

Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die CoreWeave-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 102,75 USD.

CoreWeave
90,00 EUR -3,60 EUR -3,85%
Um 20:08 Uhr rutschte die CoreWeave-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,9 Prozent auf 102,75 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die CoreWeave-Aktie bis auf 100,02 USD. Mit einem Wert von 103,04 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.803.831 Stück gehandelt.

CoreWeave gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,770 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

