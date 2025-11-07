CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit KursVerlusten
Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 103,02 USD.
Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,7 Prozent im Minus bei 103,02 USD. Die CoreWeave-Aktie sank bis auf 100,19 USD. Mit einem Wert von 103,04 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.262.367 Stück gehandelt.
CoreWeave veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,770 USD je CoreWeave-Aktie stehen.
Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial
CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur
NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer
