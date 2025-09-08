CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

CoreWeave im Blick

Die Aktie von CoreWeave gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CoreWeave-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 119,95 USD abwärts.

Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 119,95 USD. Das bisherige Tagestief markierte CoreWeave-Aktie bei 118,70 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 121,25 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3.407.224 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 12.11.2025 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,626 USD je CoreWeave-Aktie in den Büchern stehen.

