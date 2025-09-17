CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,9 Prozent auf 121,21 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von CoreWeave gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 121,21 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bisher bei 119,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,62 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.322.434 CoreWeave-Aktien.
Am 12.08.2025 lud CoreWeave zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 12.11.2025 präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,669 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
