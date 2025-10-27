DAX24.296 +0,2%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.584 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1636 +0,1%Öl65,94 +0,4%Gold3.988 -2,2%
Notierung im Blick

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag fester

27.10.25 16:08 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 133,56 USD.

Werte in diesem Artikel
CoreWeave
114,50 EUR 1,00 EUR 0,88%
Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 133,56 USD. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 136,90 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 135,48 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.258.683 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 12.08.2025 vor.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

