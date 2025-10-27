CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 133,56 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 133,56 USD. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 136,90 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 135,48 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.258.683 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 12.08.2025 vor.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD je CoreWeave-Aktie.

