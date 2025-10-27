CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag fester
Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 133,56 USD. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 136,90 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 135,48 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.258.683 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 12.08.2025 vor.
Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD je CoreWeave-Aktie.
