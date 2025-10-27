CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Abend fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 135,25 USD.

Das Papier von CoreWeave legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 135,25 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bei 136,90 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 135,48 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CoreWeave-Aktien beläuft sich auf 2.127.767 Stück.

Am 12.08.2025 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Verlust von -1,770 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

