CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Abend fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 135,25 USD.
Das Papier von CoreWeave legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 135,25 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bei 136,90 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 135,48 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CoreWeave-Aktien beläuft sich auf 2.127.767 Stück.
Am 12.08.2025 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Verlust von -1,770 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
