Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Corning gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 82,25 USD.

Das Papier von Corning legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 82,25 USD. Den Tageshöchststand markierte die Corning-Aktie bei 82,34 USD. Mit einem Wert von 81,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 162.365 Corning-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 82,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 0,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,50 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Corning-Aktie 119,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Corning-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,15 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Corning am 29.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,25 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Corning-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 2,48 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

S&P 500-Titel Corning-Aktie: Diese Dividende sieht Corning für Anteilseigner vor