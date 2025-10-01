Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning zieht am Mittwochabend an

Corning im Fokus

Die Aktie von Corning gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 83,23 USD.

Das Papier von Corning legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 83,23 USD. Bei 83,72 USD erreichte die Corning-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 81,21 USD. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 476.522 Stück gehandelt.

Am 01.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,72 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 0,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 USD. Im Vorjahr hatte Corning 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Corning am 29.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Corning 3,86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,48 USD je Corning-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

