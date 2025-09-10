DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.909 -0,4%Nas22.122 +0,4%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,48 +1,8%Gold3.647 +0,3%
Notierung im Blick

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning gewinnt am Freitagnachmittag

12.09.25 16:10 Uhr

12.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Corning zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Corning-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
64,49 EUR -0,67 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Corning legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 77,26 USD. Kurzfristig markierte die Corning-Aktie bei 77,86 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 76,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 314.252 Stück gehandelt.

Am 12.09.2025 markierte das Papier bei 77,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 37,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Corning am 29.07.2025. Es stand ein EPS von 0,54 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,86 Mrd. USD – ein Plus von 18,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Corning 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der Corning-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,47 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning OutperformRBC Capital Markets
29.09.2015Corning OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
28.01.2015Corning Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2014Corning HoldStandpoint Research
09.08.2012Corning neutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
15.01.2009Corning DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.
19.11.2008Corning DowngradeDavenport & Company LLC
29.07.2005Corning höheres KurszielLazard Freres
28.07.2005Update Corning Inc.: SellLazard Freres

