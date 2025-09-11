Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning zieht am Abend an
Die Aktie von Corning zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Corning-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 76,93 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 76,93 USD. Im Tageshoch stieg die Corning-Aktie bis auf 77,86 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,86 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 841.689 Corning-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 77,86 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Corning-Aktie mit einem Kursplus von 1,21 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,15 USD je Corning-Aktie.
Corning gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Corning hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Corning in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,86 Mrd. USD im Vergleich zu 3,25 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,47 USD je Corning-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Corning-Aktie
Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf
Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
S&P 500-Titel Corning-Aktie: Diese Dividende sieht Corning für Anteilseigner vor
Übrigens: Corning und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Corning
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Corning
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu Corning Inc.
Analysen zu Corning Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|13.06.2016
|Corning Hold
|Standpoint Research
|08.04.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2015
|Corning Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2015
|Corning Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.2015
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.06.2016
|Corning Hold
|Standpoint Research
|28.10.2015
|Corning Neutral
|UBS AG
|28.01.2015
|Corning Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2014
|Corning Hold
|Standpoint Research
|09.08.2012
|Corning neutral
|Citigroup Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.01.2009
|Corning Downgrade
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|19.11.2008
|Corning Downgrade
|Davenport & Company LLC
|29.07.2005
|Corning höheres Kursziel
|Lazard Freres
|28.07.2005
|Update Corning Inc.: Sell
|Lazard Freres
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Corning Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen