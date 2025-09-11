Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning zieht am Abend an

DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.926 -0,4%Nas22.177 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.648 +0,4%
So bewegt sich Corning

12.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Corning zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Corning-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 76,93 USD nach oben.

Corning Inc.
65,27 EUR 0,11 EUR 0,17%
Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 76,93 USD. Im Tageshoch stieg die Corning-Aktie bis auf 77,86 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,86 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 841.689 Corning-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 77,86 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Corning-Aktie mit einem Kursplus von 1,21 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,15 USD je Corning-Aktie.

Corning gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Corning hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Corning in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,86 Mrd. USD im Vergleich zu 3,25 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,47 USD je Corning-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

