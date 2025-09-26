Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning tendiert am Dienstagabend nordwärts

Corning im Fokus

Die Aktie von Corning gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Corning legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 80,99 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 80,99 USD. In der Spitze gewann die Corning-Aktie bis auf 81,52 USD. Bei 80,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 256.016 Corning-Aktien.

Am 30.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 81,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 0,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 37,50 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Corning am 29.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 USD, nach 0,12 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Corning im vergangenen Quartal 3,86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Corning 3,25 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Corning die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Corning-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

