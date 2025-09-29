Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Corning gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 80,78 USD.

Das Papier von Corning konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 80,78 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Corning-Aktie bei 81,34 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,26 USD. Zuletzt wechselten 109.744 Corning-Aktien den Besitzer.

Bei 81,34 USD markierte der Titel am 30.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Corning-Aktie somit 0,69 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,50 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 53,58 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 USD.

Corning gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,12 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,25 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Corning rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

