DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen höher -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- MoonLake, Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, BYD im Fokus
Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase?
Sony Financial-Aktie nach Abspaltung von Sony mit kräftigem Kursplus
Blick auf Aktienkurs

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Montagabend mit Aufschlag

29.09.25 20:25 Uhr
Die Aktie von Corning gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 80,00 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 80,00 USD. Der Kurs der Corning-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 80,73 USD zu. Bei 80,05 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 267.824 Corning-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 81,29 USD erreichte der Titel am 25.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Corning-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,50 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 113,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Corning-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,15 USD belaufen.

Am 29.07.2025 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Corning wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Corning rechnen Experten am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,48 USD je Aktie in den Corning-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning OutperformRBC Capital Markets
29.09.2015Corning OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
28.01.2015Corning Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2014Corning HoldStandpoint Research
09.08.2012Corning neutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
15.01.2009Corning DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.
19.11.2008Corning DowngradeDavenport & Company LLC
29.07.2005Corning höheres KurszielLazard Freres
28.07.2005Update Corning Inc.: SellLazard Freres

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Corning Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen