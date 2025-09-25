DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.311 +0,8%Nas22.479 +0,4%Bitcoin93.884 +0,5%Euro1,1704 +0,3%Öl70,03 +0,6%Gold3.775 +0,7%
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend mit stabiler Tendenz

26.09.25 20:24 Uhr
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 79,14 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
67,70 EUR -0,24 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Corning-Aktie ließ sich um 20:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 79,14 USD. In der Spitze legte die Corning-Aktie bis auf 79,45 USD zu. In der Spitze büßte die Corning-Aktie bis auf 78,71 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 248.313 Corning-Aktien.

Am 25.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 81,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 2,72 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Corning-Aktie 111,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Corning am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corning im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Corning ein EPS in Höhe von 2,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning OutperformRBC Capital Markets
29.09.2015Corning OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
28.01.2015Corning Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2014Corning HoldStandpoint Research
09.08.2012Corning neutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
15.01.2009Corning DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.
19.11.2008Corning DowngradeDavenport & Company LLC
29.07.2005Corning höheres KurszielLazard Freres
28.07.2005Update Corning Inc.: SellLazard Freres

