Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend mit stabiler Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 79,14 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.
Bei der Corning-Aktie ließ sich um 20:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 79,14 USD. In der Spitze legte die Corning-Aktie bis auf 79,45 USD zu. In der Spitze büßte die Corning-Aktie bis auf 78,71 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 248.313 Corning-Aktien.
Am 25.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 81,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 2,72 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Corning-Aktie 111,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Corning am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corning im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Corning ein EPS in Höhe von 2,48 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf
Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
S&P 500-Titel Corning-Aktie: Diese Dividende sieht Corning für Anteilseigner vor
