Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Corning gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 79,23 USD.

Das Papier von Corning legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 79,23 USD. Den Tageshöchststand markierte die Corning-Aktie bei 79,45 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,15 USD. Der Tagesumsatz der Corning-Aktie belief sich zuletzt auf 80.456 Aktien.

Am 25.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 81,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Corning-Aktie somit 2,53 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 52,67 Prozent würde die Corning-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 USD.

Am 29.07.2025 lud Corning zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Corning im vergangenen Quartal 3,86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Corning 3,25 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Corning-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,48 USD je Corning-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

S&P 500-Titel Corning-Aktie: Diese Dividende sieht Corning für Anteilseigner vor