Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning tendiert am Abend schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Corning. Zuletzt ging es für die Corning-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 78,59 USD.

Die Corning-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 78,59 USD abwärts. Der Kurs der Corning-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 77,08 USD nach. Bei 78,08 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 485.435 Corning-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 81,29 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Corning-Aktie 3,44 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 37,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Corning-Aktie 52,28 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD.

Corning ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 USD, nach 0,12 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,86 Mrd. USD – ein Plus von 18,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Corning 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 03.11.2026 wird Corning schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Corning im Jahr 2025 2,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

