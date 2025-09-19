Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Nachmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Corning. Der Corning-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 78,48 USD.
Das Papier von Corning befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,8 Prozent auf 78,48 USD ab. Der Kurs der Corning-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 77,08 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,08 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 167.694 Corning-Aktien umgesetzt.
Bei 81,29 USD markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 3,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (37,50 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Corning-Aktie 109,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Corning am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,25 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 2,48 USD je Aktie aus.
Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf
Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
S&P 500-Titel Corning-Aktie: Diese Dividende sieht Corning für Anteilseigner vor
