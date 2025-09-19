DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.131 -0,4%Nas22.496 -0,4%Bitcoin96.920 +2,2%Euro1,1737 -0,7%Öl69,15 +2,0%Gold3.720 -1,2%
Corning im Blick

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Mittwochabend mit Einbußen

24.09.25 20:24 Uhr
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Mittwochabend mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 79,78 USD ab.

Die Corning-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 79,78 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Corning-Aktie bis auf 79,11 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Corning-Aktien beläuft sich auf 462.827 Stück.

Bei einem Wert von 81,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,50 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,00 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 USD.

Am 29.07.2025 äußerte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corning im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Corning dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,48 USD je Aktie in den Corning-Büchern.

Redaktion finanzen.net

