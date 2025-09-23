Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Nachmittag billiger

Aktie im Fokus

Die Aktie von Corning gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 80,55 USD.

Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 80,55 USD. Zwischenzeitlich weitete die Corning-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 80,55 USD aus. Mit einem Wert von 81,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 145.919 Corning-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 81,29 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Corning-Aktie mit einem Kursplus von 0,92 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 37,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Abschläge von 53,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier.

Am 29.07.2025 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,12 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Corning im vergangenen Quartal 3,86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Corning 3,25 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Corning am 28.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,48 USD je Corning-Aktie belaufen.

