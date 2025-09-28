Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning schiebt sich am Nachmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Corning. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 80,47 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Corning-Papiere um 15:52 Uhr 1,4 Prozent. Im Tageshoch stieg die Corning-Aktie bis auf 80,73 USD. Mit einem Wert von 80,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 118.121 Stück gehandelt.

Am 25.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,29 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Corning-Aktie mit einem Kursplus von 1,02 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,40 Prozent.

Corning-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,15 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Corning am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corning einen Umsatz von 3,25 Mrd. USD eingefahren.

Corning dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Corning ein EPS in Höhe von 2,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

