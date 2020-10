Besorgnis über wirtschaftliche Aussichten: Dow Jones zur Eröffnung leichter

Derbüßt zumm Start am Dienstag 0,15 Prozent auf 27.651,18 Punkte ein.

Gestützt wird die Stimmung von der Hoffnung auf einen klaren Sieg der Demokraten bei den US-Wahlen. Sollten die Demokraten im Kongress die Mehrheit erringen, dürften die Geldschleusen in Sachen Konjunkturstimuli geöffnet werden, heißt es im Handel. Doch steigende COVID-19-Infektionsraten verstärken die Besorgnis über die wirtschaftlichen Aussichten der USA.

Der Siebentagedurchschnitt bei den Neuinfektionen kletterte in den USA auf ein Allzeithoch. Fachleute rechnen mit weiteren Höchstmarken, sollte das Wetter abkühlen. Nicht nur in Europa, sondern auch in den USA stünden neue Abriegelungsmaßnahmen auf der Agenda, heißt es im Handel. "Die Kernfrage, mit der wir uns beschäftigen, dreht sich um die COVID-19-Zahlen. Noch wichtiger ist aber, wie die Staaten darauf reagieren", sagt Marktstrategin Seema Shah von Principal Global Investors. "Es besteht die Sorge, dass die in Europa ergriffenen Maßnahmen aller Wahrscheinlichkeit nach auch in den USA folgen werden, denn es besteht keine andere Wahl."

