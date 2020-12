EMA bestätigt frühere Zulassung von Corona-Impfstoff nicht - BioNTech- und Pfizer-Aktien steigen vorbörslich

Die EMA gehe weiterhin vom 29. Dezember aus, sagte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Amsterdam. Auszuschließen sei aber ein früherer Zeitpunkt nicht. Während des laufenden Prüfverfahrens werde auch der Zeitrahmen laufend angepasst. Am Dienstag hatten die "Bild"-Zeitung und weitere Medien über eine Zulassung bereits am 23. Dezember berichtet.

In den USA und Großbritannien ist der Impfstoff der Pharmaunternehmen Pfizer und BioNTech bereits mit einer Notzulassung auf dem Markt. Die EMA prüft die Daten für die EU-Mitgliedsstaaten und will bis spätestens 29. Dezember entscheiden.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel springt die BioNTech-Aktie zeitweise um 5,93 Prozent auf 114,69 US-Dollar nach oben. Pfizer-Papiere klettern an der NYSE derweil um 0,97 Prozent auf 39,59 US-Dollar.

