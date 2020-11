Merck & Co kauft Oncoimmune für 425 Millionen Dollar - Aktie dreht ins Minus

Oncoimmune hat einen Wirkstoff für Patienten mit Covid-19 in der klinischen Prüfung. Bei Erreichen von Meilensteinen in der Entwicklung des Medikaments würden weitere Zahlungen an die bisherigen Anteilseigner von Oncoimmune fällig, teilte Merck & Co mit.

Das Biopharmaunternehmen führt derzeit eine Studie mit Patienten durch, die unter schweren und schwersten Infektionen mit dem Coronavirus leiden, und hat jüngst positive Daten genannt. Merck & Co hofft darauf, mit dem Wirkstoff CD24Fc die Behandlungsmöglichkeiten für solche Patienten zu erweitern.

Zeitweise stiegen die Aktien von Merck & Co an der NYSE um 0,6 Prozent auf 80,93 Dollar. Nun geben sie jedoch 0,61 Prozent auf 79,99 US-Dollar ab.

