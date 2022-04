NIO-Aktie vorbörslich fast zweistellig tiefer: Verzögerungen aufgrund von coronabedingten Lieferkettenprobleme

Der Konzern hatte die Produktion aufgrund von COVID-19-Beschränkungen, die seine Lieferkette unterbrochen haben, ausgesetzt.

"Es wird in naher Zukunft zu Verzögerungen bei der Auslieferung von Fahrzeugen für viele Kunden kommen, und wir bitten um Ihr Verständnis", teilte die NIO Inc. am Samstag auf ihrer mobilen App mit. "Seit März haben die Zulieferer des Unternehmens an verschiedenen Orten, darunter Jilin, Shanghai und Jiangsu, aus Gründen, die mit der Epidemie zu tun haben, die Produktion nacheinander eingestellt und müssen sich erst wieder erholen. Aufgrund dieser Auswirkungen musste NIO die Autoproduktion einstellen."

China hat strenge Lockdown-Maßnahmen in Shanghai und anderen Orten verhängt, um die Ausbreitung der hoch ansteckenden Omikron-Variante einzudämmen. Tesla und Volkswagen haben aufgrund dessen ebenfalls vorübergehend ihre Produktionsstätten in China geschlossen.

Anfang dieses Monats meldete NIO einen Quartalsrekord von 25.768 ausgelieferten Fahrzeugen.

Die an der NYSE gelistete NIO-Aktie fällt vorbörslich um 9,35 Prozent auf 18,13 Dollar.

SINGAPUR (Dow Jones)

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com, Piotr Swat / Shutterstock.com