Covestro Aktie News: Covestro stabilisiert sich am Mittag

Die Aktie von Covestro zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 49,36 EUR zeigte sich die Covestro-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Covestro-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 49,36 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,76 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 48,99 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,61 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 55.248 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 54,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,74 EUR am 03.06.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 25,57 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,330 EUR je Covestro-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,13 EUR aus.

Am 30.04.2024 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR gegenüber -0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,22 Prozent auf 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 3,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,896 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

