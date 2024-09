Covestro Aktie News: Covestro am Mittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Covestro. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Covestro-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 55,04 EUR.

Die Covestro-Aktie wies um 11:38 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 55,04 EUR. Bei 55,14 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 54,80 EUR. Bei 54,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 34.137 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2024 markierte das Papier bei 56,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 3,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.02.2024 bei 44,57 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 19,02 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Covestro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,181 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Covestro 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 58,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 30.07.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3,69 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,72 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,23 EUR je Covestro-Aktie.

