Covestro Aktie News: Covestro büßt am Mittag ein

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:04 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 32,47 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Covestro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,02 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,63 EUR. Bisher wurden heute 321.444 Covestro-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2021 bei 60,24 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 46,10 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.07.2022 bei 30,73 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,58 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Am 02.08.2022 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,04 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,32 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 4.703,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 18,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.956,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Covestro-Bilanz für Q3 2022 wird am 26.10.2022 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,92 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

