Covestro Aktie News: Covestro fällt am Donnerstagvormittag

So entwickelt sich Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 51,30 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 51,30 EUR. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 51,30 EUR. Bei 51,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.334 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 54,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.12.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.06.2023 bei 37,17 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,54 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Covestro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,367 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Covestro 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 53,13 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 30.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,22 Prozent auf 3,51 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,857 EUR je Aktie belaufen.

