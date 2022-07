Covestro Aktie News: Covestro verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 14.07.2022 09:22:01 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 31,96 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 31,79 EUR ein. Bei 31,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 8.256 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2021 markierte das Papier bei 60,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 46,95 Prozent wieder erreichen. Am 06.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,73 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 4,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,25 EUR je Covestro-Aktie aus.

Am 03.05.2022 hat Covestro die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,15 EUR, nach 2,03 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 4.683,00 EUR gegenüber 3.307,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Covestro-Bilanz für Q2 2022 wird am 02.08.2022 erwartet. Schätzungsweise am 27.07.2023 dürfte Covestro die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2022 5,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Covestro