Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Montagmittag schwächer

Um 12:22 Uhr fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 36,76 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 36,72 EUR. Bei 37,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 321.927 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 18.11.2021 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 37,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 27,69 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,76 Prozent.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 43,80 EUR.

Am 25.10.2022 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,44 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.618,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.302,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 02.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 20.02.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,64 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

