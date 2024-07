Covestro Aktie News: Covestro am Mittag nahe Nulllinie

Covestro im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Covestro. Mit einem Wert von 54,92 EUR bewegte sich die Covestro-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Covestro-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 54,92 EUR. Bei 55,02 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,62 EUR ab. Mit einem Wert von 54,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 39.585 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 55,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 1,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.02.2024 bei 44,57 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,85 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,218 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 30.04.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von -0,14 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 0,904 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

