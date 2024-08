Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Covestro. Die Covestro-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 53,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 53,64 EUR. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 53,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 107.400 Covestro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.07.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 3,77 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,57 EUR am 02.02.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 16,91 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,181 EUR je Covestro-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 30.07.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,24 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2024 -0,412 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

