Covestro Aktie News: Anleger greifen bei Covestro am Montagvormittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Covestro. Zuletzt sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 51,70 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 51,70 EUR. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 51,76 EUR zu. Bei 51,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 32.776 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 43,98 EUR fiel das Papier am 05.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Covestro-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,367 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 53,13 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 30.04.2024. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,14 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 3,51 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,856 EUR je Aktie.

