Credit Suisse (CS) Aktie News: SMI Aktie Investoren fliehen am Mittag aus Credit Suisse (CS)

Der Credit Suisse (CS)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 7,8 Prozent auf 0,739 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Credit Suisse (CS)-Aktie bis auf 0,733 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,755 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 16.834.511 Credit Suisse (CS)-Aktien den Besitzer.

Am 30.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,317 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 89,906 Prozent könnte die Credit Suisse (CS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,660 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,909 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,89 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Credit Suisse (CS) am 09.02.2023 vor. Credit Suisse (CS) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,46 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 3.060,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.582,00 CHF umgesetzt worden waren.

Credit Suisse (CS) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Credit Suisse (CS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,120 CHF fest.

