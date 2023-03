Credit Suisse (CS) Aktie News: SMI Aktie Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Credit Suisse (CS)

Die Credit Suisse (CS)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 6,7 Prozent im Minus bei 0,747 CHF. Die Credit Suisse (CS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,732 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 0,755 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 33.741.782 Credit Suisse (CS)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,317 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.03.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Credit Suisse (CS)-Aktie 89,788 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,660 CHF am 20.03.2023. Der derzeitige Kurs der Credit Suisse (CS)-Aktie liegt somit 13,212 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,89 CHF für die Credit Suisse (CS)-Aktie aus.

Am 09.02.2023 äußerte sich Credit Suisse (CS) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,46 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 3.060,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 33,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Credit Suisse (CS) 4.582,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Die Credit Suisse (CS)-Bilanz für Q1 2023 wird am 27.04.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Credit Suisse (CS) rechnen Experten am 24.04.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Credit Suisse (CS) ein EPS in Höhe von 0,120 CHF in den Büchern stehen haben wird.

