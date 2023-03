Credit Suisse (CS) Aktie News: SMI Aktie Credit Suisse (CS) am Montagnachmittag gefragt

Das Papier von Credit Suisse (CS) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 0,772 CHF. Die Credit Suisse (CS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,787 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 0,778 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 15.189.462 Credit Suisse (CS)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,317 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.03.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Credit Suisse (CS)-Aktie 89,444 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,660 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Credit Suisse (CS)-Aktie mit einem Verlust von 17,030 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,89 CHF an.

Credit Suisse (CS) veröffentlichte am 09.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,46 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Credit Suisse (CS) -0,03 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 3.060,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 33,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.582,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Credit Suisse (CS) am 27.04.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Credit Suisse (CS)-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 24.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,120 CHF je Aktie in den Credit Suisse (CS)-Büchern.

