Cronos-Aktie im Höhenflug: CEO spricht von "aggressiver" CBD-Expansion, BoA stuft hoch

Aggressives Vorgehen

Der Cronos-CEO Mike Gorenstein, erklärte kürzlich gegenüber einer Gruppe von Wall Street-Unternehmen, dass das kanadische Cannabis-Unternehmen in Bezug auf einen CBD-Start in den USA "aggressiv" sein werde. Der US-Markt ist wichtig für die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Umsetzung soll umgehend angegangen werden.

Cronos-Aktie: Bank of America stuft hoch

Gorenstein machte deutlich, dass der Eintritt des Unternehmens in den US-Markt, nicht in weit entfernter Zukunft liegt und die Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen US-Markteintritt bereits geschaffen seien. Diese Aussagen wurden nicht nur von Investoren wohlwollend aufgenommen, auch Analyst Christopher Carey von der Bank of America Merrill Lynch sah sich veranlasst, sein Rating für die Aktie zu überarbeiten und das Kursziel auf 20 US-Dollar anzuheben. Carey und sein Expertenteam glauben, dass Cronos durch die Markteinführung von Cannabidiol-Produkten (CBD) in den USA einen Schub bekommen wird, der durch die Partnerschaft mit dem Tabakgiganten Altria Group voll ausgeschöpft werden könne.

Cronos im Vorteil

Der Markt für CBD-Produkte ist heiß umkämpft, aber Analysten glauben, dass die Beziehung zum Hersteller von Marlboro -Zigaretten bedeutet, dass die Cronos Group über die finanzielle Flexibilität, sowie über die Marketing- und Lieferkettenkompetenz verfügt, die erforderlich ist, um die Konkurrenz zu überholen. Bislang hat der Tabakriese Altria 1,8 Milliarden US-Dollar in das Unternehmen investiert und hält mittlerweile 45 Prozent mit der Option in Zukunft die Mehrheitsbeteiligung zu erlangen. Die Möglichkeiten für Cronos mit der Unterstützung eines starken Geschäftspartners, sind dementsprechend groß und könnten der Schlüssel zur Markterschließung der USA sein.

