Fokus auf Hanf- und CBD-Kosmetik: Canopy Growth kauft in London zu

Schwerpunkt auf CBD-Produktentwicklung

Wie vergangene Woche bekannt wurde, hat Canopy Growth das in London ansässige Hautpflege- und Wellness-Unternehmen This Works für 73,8 Millionen Kanadische Dollar erworben. This Works stellt natürliche Hautpflege- und Wellness-Produkte sowie Schlaflösungen her. Zu den bekanntesten Produkten zählen das Kopfkissenspray Deep Sleep, das Hyaluronserum Morning Expert oder auch das Skin Deep-Öl für trockene Beine. Mit diesen Lösungen, die im Einklang mit dem 24-Stunden-Rhythmus des Körpers stehen, hat sich This Works eine treue Kundenbasis in mehr als 35 Ländern aufgebaut.

Dr. Anna Persaud, CEO von This Works, wird auch nach der Übernahme durch Canopy Growth Leiterin der Geschäftsaktivitäten bleiben und dabei den Fokus auf die weitere Expansion und Produktentwicklung legen. "Seit 2004 richtet sich This Works’ Engagement auf die Kreation äußerst effektiver, natürlicher Hautpflegelösungen, die nicht nur wissenschaftlich fundiert sind, sondern auch nachweislich wirken. Wir freuen uns über dieses neue Kapitel in der Geschichte unseres Unternehmens und die Möglichkeit, Canopy Growth beizutreten, dem weltweit führenden diversifizierten Cannabis- und Hanfunternehmen", erklärte Persaud. "Als eine führende Wellness-Marke und Pionier bei Schlafkosmetikprodukten sind wir leidenschaftlich an der Möglichkeit interessiert, die CBD den Konsumenten bietet. Canopy Growth wird das Fachwissen, die Forschung, die wissenschaftliche Strenge und die Qualitätssicherung zur Verfügung stellen, die es This Works ermöglichen, die Agenda im sich ständig entwickelnden Markt der Wellness-Beauty voranzutreiben", ergänzte Persaud.

Wichtiger Schritt für Canopy Growth

Auch für Canopy Growth stellt die Übernahme des Londoner Unternehmens ein entscheidendes Element in der Hanf- und CBD-Strategie dar. Auf diese Weise kann Canopy die natürliche Wellness-Branche erschließen, sein Produktangebot weiter ausbauen und stärken und gleichzeitig auch die internationale Präsenz stärken.

"Wir waren erstaunt, wie treu und zufrieden die Kunden von This Works sind, was ein Beleg für die tief im Unternehmen verankerte Integrität ist und zeigt, mit welchem Selbstbewusstsein sie sich auf ihren Namen berufen können", erläuterte Bruce Linton, Co-CEO von Canopy Growth. "Wir glauben, dass CBD die Kosmetik- und Schlaflösungsbranche revolutionieren kann und arbeiten seit Jahren auf den richtigen Zeitpunkt hin, um diese Möglichkeiten zu erschließen. Als wir Dr. Persaud und ihr Team trafen, wussten wir sofort, dass sie die richtigen Partner sind, um sich auf diese Reise zu begeben", so Linton weiter.



Nach Bekanntwerden des Zukaufs legten Canopy-Aktien im regulären Handel in Toronto am Mittwoch vergangener Woche um rund 2,5 Prozent zu.

