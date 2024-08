CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 229,19 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die CrowdStrike-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 229,19 USD. In der Spitze büßte die CrowdStrike-Aktie bis auf 227,50 USD ein. Bei 232,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 334.923 CrowdStrike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (398,00 USD) erklomm das Papier am 10.07.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CrowdStrike-Aktie 73,66 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.08.2023 bei 140,61 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie.

CrowdStrike-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

CrowdStrike gewährte am 04.06.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,00 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,99 Prozent auf 921,04 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 692,58 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von CrowdStrike wird am 27.08.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,97 USD je CrowdStrike-Aktie.

