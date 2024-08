CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike präsentiert sich am Nachmittag stärker

CrowdStrike im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von CrowdStrike. Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die CrowdStrike-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 224,00 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bei 230,27 USD. Bei 230,19 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 432.541 CrowdStrike-Aktien.

Am 10.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 398,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 77,68 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.08.2023 auf bis zu 140,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 59,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.04.2024 abgelaufenen Quartal legte CrowdStrike am 04.06.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,00 USD im Vorjahresquartal. CrowdStrike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 921,04 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 692,58 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 28.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können CrowdStrike-Anleger Experten zufolge am 02.09.2025 werfen.

In der CrowdStrike-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

