CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CrowdStrike zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 334,36 USD.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,5 Prozent auf 334,36 USD zu. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 23.978 CrowdStrike-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (365,00 USD) erklomm das Papier am 06.03.2024. Mit einem Zuwachs von 9,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,69 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für CrowdStrike-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.03.2024 lud CrowdStrike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2024 endete. Das EPS lag bei 0,95 USD. Im letzten Jahr hatte CrowdStrike einen Gewinn von 0,40 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 845,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 580,88 USD in den Büchern gestanden.

Am 30.05.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,93 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich freundlich

CrowdStrike-Aktie mit Kursexplosion: CrowdStrike überrascht positiv

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Nachmittag fester